Probabili formazioni Italia-Estonia: Gattuso pronto al 4-2-3-1 con due prime punte

vedi letture

Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Estonia:

Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk e Schjonning-Larsen; Palumets, Shein, Kait, Sinyavskiy, Yakolev; Sappinen. Commissario tecnico: Jürgen Henn

LE ULTIME DA TMW

Nell'allenamento mattutino di ieri, il ct Gattuso ha provato quella che dovrebbe essere la formazione titolare domani sera a Bergamo. Donnarumma tra i pali nel 4-3-3, con la difesa formata dalla coppia centrale Bastoni-Calafiori e da quella di esterni Di Lorenzo e Dimarco. In regia confermato Locatelli, col reparto completato da Barella e Tonali. In attacco, Politano e Zaccagni esteri nel tridente, con Kean in questo momento in vantaggio su Retegui per scendere in campo dal 1' come punta centrale. I due attaccanti, in questi allenamenti a Coverciano, sono stati alternati spesso nell'attacco azzurro, ma mai schierati insieme.

Queta sera (fischio d'inizio ore 20.45) gli gli azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale. Ieri - come comunicato dalla FIGC - ha lasciato il ritiro Gianluca Scamacca, con l’attaccante dell’Atalanta che non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele.