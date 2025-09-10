Problema muscolare per Estupinan: assente nella vittoria dell'Ecuador sull'Argentina

Non arrivano buone notizie dall'Ecuador questa mattina. Nella notte La Tri ha giocato l'ultima partita di un girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 storico: la formazione ecuadoriana ha vinto 1-0 contro l'Argentina campione del mondo e ha chiuso il gruppo al secondo posto proprio dietro all'Albiceleste facendo registrare la miglior difesa delle eliminatorie. Solamente 5 gol subiti nelle 18 partite giocate, un risultato storico per la Nazionale sudamericana che si qualifica al Mondiale con grande motivazione.

Di questa difesa ha fatto parte in questi mesi anche Pervis Estupinan, come laterale sinistro. Ma la notizia brutta per il Milan è che ieri Estupinan non c'era. Nei giorni antecedenti alla partita, alcuni media locali come DSPORTS Ecuador, avevano riportato che il laterale rossonero era in dubbio per la gara contro l'Argentina a causa di un problema muscolare. Un problema non smaltito, perchè Estupinan non è stato portato neanche in panchina questa notte. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore, al rientro in Italia.