Il programma completo della settima giornata del campionato di Serie A

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Il programma completo della settima giornata del campionato di Serie A che andrà da venerdì 16 a lunedì 19

Per 13 squadre del campionato di Serie A è già tempo di pensare alla settima giornata che comincerà il prossimo venerdì 16 ottobre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo, mentre finirà lunedì 19 con due sfide. Il Milan, dopo l'impegno europeo a Salisburgo, affronterà l'Atalanta a San Siro domenica alle 18: anche la Dea sarà impegnata giovedì in Europa (Conference League), in casa alle ore 21 contro il Pafos. Di seguito si riporta il programma completo della prossima giornata di campionato.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMA GIORNATA

VENERDÌ 16/10

ore 20.45, Frosinone-Sassuolo

SABATO 17/10

ore 15, Venezia-Napoli

ore 18, Bologna-Inter

ore 20.45, Roma-Genoa

DOMENICA 18/10

ore 12.30, Udinese-Lecce

ore 15, Fiorentina-Como

ore 18, Milan-Atalanta

ore 20.45, Juventus-Lazio

LUNEDÌ 19/10

ore 18.30, Monza-Cagliari

ore 20.45, Parma-Torino