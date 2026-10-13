Il programma completo della settima giornata del campionato di Serie A
Per 13 squadre del campionato di Serie A è già tempo di pensare alla settima giornata che comincerà il prossimo venerdì 16 ottobre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo, mentre finirà lunedì 19 con due sfide. Il Milan, dopo l'impegno europeo a Salisburgo, affronterà l'Atalanta a San Siro domenica alle 18: anche la Dea sarà impegnata giovedì in Europa (Conference League), in casa alle ore 21 contro il Pafos. Di seguito si riporta il programma completo della prossima giornata di campionato.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMA GIORNATA
VENERDÌ 16/10
ore 20.45, Frosinone-Sassuolo
SABATO 17/10
ore 15, Venezia-Napoli
ore 18, Bologna-Inter
ore 20.45, Roma-Genoa
DOMENICA 18/10
ore 12.30, Udinese-Lecce
ore 15, Fiorentina-Como
ore 18, Milan-Atalanta
ore 20.45, Juventus-Lazio
LUNEDÌ 19/10
ore 18.30, Monza-Cagliari
ore 20.45, Parma-Torino
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