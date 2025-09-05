Prosegue il lavoro a Milanello senza i Nazionali: ieri le conferenze di due nuovi
La pausa per le Nazionali sarà protagonista da qui alla metà della prossima settimana e per questo il lavoro a Milanello procede ma ritmi più blandi. Massimiliano Allegri lavora con solo otto giocatori della prima squadra a cui sono aggregati in questi giorni anche i superstiti del Milan Futuro, anche loro decimati dalle convocazioni nelle Nazionali giovanili. Le sedute di allenamento sono riprese martedì pomeriggio e anche oggi si continuerà con il lavoro al centro sportivo di Carnago.
Degli otto giocatori a disposizione di Allegri, Nkunku e Odogu ieri hanno parlato anche in conferenza stampa per presentarsi ai giornalisti e poi hanno incontrati i tifosi al Flagship store di via Dante in centro a Milano. Leggi le parole di Nkunku e quelle di Odogu. Di seguito la lista dei calciatori della prima squadra che sono rimasti a lavorare a Milanello, a cui si aggiungono Leao, che si allena per recuperare, e Jashari, a riposo per recuperare dalla frattura:
- Portieri: Terracciano, Torriani
- Difensori: Tomori, Gabbia, Odogu
- Centrocampisti: Ricci, Fofana
- Attaccanti: Nkunku
