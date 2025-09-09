Prosegue la vendita per Milan-Napoli di fine settembre

Nella partita valevole per la 5° giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro contro il Napoli in quello che sarà il primo big-match della stagione per i rossoneri, domenica 28 settembre alle 20.45. Sono 177 i precedenti tra le due squadre, con 70 successi rossoneri, 54 pareggi e 53 vittorie azzurre.

INFORMAZIONI DI VENDITA

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti settore ospiti (Terzo Anello Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata dalla squadra ospite.

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare anche in altri settori solo se possessori di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.

I biglietti acquistati per questa partita non saranno cedibili.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12 di martedì 2 settembre alle ore 23.59 di giovedì 4 settembre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato

Fase Milan Club: dalle ore 12 di mercoledì 3 settembre alle 23.59 di giovedì, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato

Vendita Libera: dalle ore 15 di venerdì 5 settembre e fino ad esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti

PREZZI E PROMO

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 44€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe nel Primo Verde Family, già a partire dalla fase abbonati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Napoli ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link. I tifosi con disabilità e i loro accompagnatori residenti nella Regione Campania, potranno acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025