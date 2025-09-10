Pulisic assistman nella vittoria contro il Giappone: la sua pagella

Christian Pulisic, dopo le polemiche estive in patria per non aver partecipato alla Gold Cup, alimentate anche dal suo CT Mauricio Pochettino, è tornato in questa sosta a giocare per gli Stati Uniti e ha ripreso lì dove aveva lasciato, risultando ancora una volta decisivo. Il campione americano del Milan, nella notte è stato schierato dal primo minuto nella gara amichevole contro il Giappone che gli Stati Uniti hanno vinto per 2-0 grazie alle reti realizzate da Zendejas e Balogun.

Christian Pulisic ha fornito l'assist del 2-0 al 64°, prima di essere sostituito un minuto più tardi. In generale però è stata tutta la prestazione dell'attaccante rossonero a rubare l'occhio, come sottolinea anche il sito di ESPN nelle sue pagelle del post gara. Pulisic è stato premiato con un 9 e con questo giudizio: "Si è mosso molto, ha creato le sue occasioni con recuperi, è arretrato a centrocampo e poi ha firmato il meritato assist per il gol di Balogun".