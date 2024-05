Pulisic continua a segnare: 14esimo e 15esimo centro stagionale contro il Cagliari

Nel pre partita di Milan-Cagliari è stato chiesto a Pulisic se questa può essere considerata la sua miglior stagione in carriera. Lo statunitense ha risposto: "Le statistiche dicono questo, ma io non sto facendo altro che divertirmi in Seria A con il Milan".

E oggi contro il Cagliari si è sicuramente divertito visto che la doppietta, un bel tiro di sinistro a tu per tu col portiere ed un destro al volo ad incrociare, di oggi gli è valsa il 14esimo ed il 15esimo centro stagionale in rossonero. In Serie A siamo a quota 12: mai Pulisic aveva segnato così tanto in una singola stagione.