Pulisic da record, ancora una volta: è il giocatore del Milan più decisivo degli ultimi due anni

Il Milan arriva alla prima sosta per le Nazionali con tre punti ottenuti nella delicata e insidiosa trasferta di Lecce. I rossoneri di Allegri vincono 2-0 grazie a Loftus-Cheek e al solito Christian Pulisic, sempre più decisivo ormai da due stagioni. L'americano infatti, secondo transfermarkt è il giocatore più decisivo in termini di gol da quando è arrivato al Milan (103 presenze, 34 gol ufficiali e 23 assist).

Lecce vittima preferita di Chris

Il Lecce è diventata solo una delle due avversarie dei maggiori cinque tornei europei, al pari del Crystal Palace, contro cui Christian Pulisic ha segnato cinque gol in campionato. Attualmente, i numeri di Pulisic in tre partite ufficiali restano 2 gol (vs Bari e Lecce).

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.