Pulisic e Reijnders insostituibili, Donadoni: "Fondamentali e determinanti"

La partita tra Napoli e Milan riguarda da molto vicino anche uno come Roberto Donadoni, che da calciatore ha vinto praticamente tutto in rossonero, da protagonista, e poi nella sua carriera da allenatore è passato anche sulla panchina partenopea. Chi meglio di lui può presentare il big match di questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona? Lo ha pensato anche la redazione de La Gazzetta dello Sport che questa mattina lo ha intervistato per parlare dell'incontro. Le sue parole.

Giusto non rinunciare a Pulisic e Reijnders questa sera nonostante gli impegni dispendiosi in Nazionale? "Sì, perché sono fondamentali per gli equilibri della squadra e perché con i loro gol e i loro assist determinano spesso il risultato. Stanno disputando un'annata eccezionale: non sono due solisti, ma si inseriscono perfettamente nei meccanismi del Milan visto che entrambi lavorano parecchio nella fase di non possesso". Sia l'americano che l'olandese oggi sono attesi in campo dal primo minuto al Maradona.