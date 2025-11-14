Pulisic: "Ecco cos'ho cantato per il mio rito di iniziazione al Milan. E' stato imbarazzante"

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Sulla suo ruolo nello spogliatoio del Milan: “Non mi faccio sentire molto a parole, sono riservato e silenzioso. Ma sono cresciuto in carriera anche sotto questo punto di vista, non ho paura di dire la mia“.

Su Modric: “Se è vero che ci ha regalato un iPhone come rito di iniziazione? Sì, non sapevo che fosse uscita questa cosa. Non so se io debba confermarlo, ma sì (ride, ndr). In teoria i nuovi dovrebbero cantare davanti alla squadra, ma quando sei Luka Modric e hai vinto il Pallone d’Oro e diverse Champions League, puoi anche non farlo. E poi non si dice no a nuovi iPhone (ride, ndr)”.

Sul suo rito di iniziazione al Milan: “È imbarazzante. Ho cantato 'Party in the USA' di Miley Cyrus, pensavo fosse adatta. Penso di aver fatto qualcosa di simile al Chelsea. È stato il peggior momento nel mondo. Lo odio, ho visto persone così a disagio".

