Pulisic: "Modric? Ha 40 anni e fa prestazioni da 10. Mi chiedo come faccia"

vedi letture

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Sulla vita in Italia: “Mi piace, mi piace la cultura italiana. Mi piacciono le persone, il cibo è anche molto buono. Batte Londra? Sicuramente (ride, ndr)".

Su quando lascerà il calcio: "Dove sarò quando lascerò il calcio? Ci ho pensato. Non so, dipende da dove mi porterà la mia carriera. Sicuramente passerò del tempo negli Stati Uniti, sono stato lontano dalla famiglia per tanto tempo. È difficile capire quando è il momento giusto di ritirarsi. Ad oggi vedo davanti a meno ancora una decina di anni di carriera. Voglio andare avanti il più a lungo possibile. Poi ora vedo Modric nello spogliatoio: questo ragazzo ha 40 anni e fa prestazioni da 10. Mi chiedo come faccia. Spero di fare come lui".

