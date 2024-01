Pulisic: "Non mi sembra giusto tirarci fuori dalla lotta Scudetto: c'è ancora molto da giocare. Non siamo scoraggiati"

Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, è stato intervistato dalla nota testata sportiva statunitense The Athletic.

Milan fuori dalla corsa Scudetto?

"Manca ancora mezza stagione, quindi non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Abbiamo ancora molto da giocare. Siamo ancora in Europa League. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo affatto scoraggiati da quello che sta succedendo. Continueremo a spingere per vincere le partite e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi".