Pulisic scalda i motori: tra gol e assist nelle ultime due stagioni è stato il più decisivo di tutti

Il nuovo Milan di Allegri è pronto a fare il suo esordio in questo nuovo campionato di Serie A 2025/2026. Questa sera infatti, i rossoneri affronteranno la Cremonese alle 20.45 a San Siro. In attacco non ci sarà Rafa Leao, assente per un problema al polpaccio rimediato nell'ultima sfida di Coppa Italia contro il Bari: spazio quindi a Pulisic e Gimenez. E' proprio sul numero 11 americano che vogliamo concentrarci. Gol, assist e giocate sempre da protagonista.

Numeri e gol: Pulisic arma in più di questa squadra

Christian Pulisic è arrivato in Italia nell'estate del 2023, e fin dalla sua prima stagione con Stefano Pioli (2023/2024) ha saputo conquistare tutti a suon di gol. Parente diverso e molto più concreto del giocatore visto a Londra col Chelsea, Pulisic è diventato presto uno dei giocatori più decisivi del Milan. Fin qui, Chris ha messo a segno 33 gol ufficiali in 101 partite col Milan, condite anche da 23 assist. Insieme ai suoi compagni ha contribuito alla vittoria in finale di Supercoppa contro l'Inter, mettendo a segno il gol del momentaneo 2-2. In questa stagione invece (in attesa di stasera) ha già segnato il suo primo gol ufficiale (in Coppa Italia nella recente vittoria per 2-0 contro il Bari).