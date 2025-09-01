Quale coppia d'attacco per il Milan? Gentile: "C'è curiosità e perplessità"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. In studio a Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Riccardo Gentile su quale può essere la coppia d'attacco del Milan quest'anno: "Coppia titolare d’attacco del Milan? Da questo punto di vista c’è curiosità e perplessità. Vero che Allegri lo ha sempre detto che le partite si vincono dal 60° in poi e con i cambi. Bisogna capire se vuole giocare con il tridente o con il 3-5-2: credo che Allegri sia molto bravo nel gestire e capire i momenti. Di sicuro il Milan ha un ottimo attacco, credo che anche lo stesso Gimenez sia destinato a migliorare".