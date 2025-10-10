Quali saranno le sorprese rossonere quest'anno? La risposta di Ibra

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Ibrahimovic sui giocatori del Milan che quest'anno potranno rivelarsi una sorpresa, al di là dei nomi di grido: "Rabiot doveva venire un anno fa, ci avevamo provato ma voleva giocare in Francia. Sorprese? Pavlovic può crescere ancora. Gimenez appena si sblocca farà un sacco di gol. Jashari è un top. E anche Ricci crescerà: la squadra è un giusto mix di presente e prospettive"