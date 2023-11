Qualificazioni Euro 2024, esauriti i biglietti riservati ai tifosi italiani per il match con l'Ucraina

Sono andati esauriti in poco meno di 48 ore i 1789 biglietti riservati ai tifosi italiani per Ucraina-Italia, ultimo match del girone di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024 in programma lunedì 20 novembre (ore 20.45) alla ‘BayArena’ di Leverkusen. a riportarlo sono i canali ufficiali della Federcalcio.

Prosegue invece la vendita dei tagliandi per la sfida con la Nord Macedonia in programma venerdì 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma