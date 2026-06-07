Questa sera in campo la Croazia di Modric e l'Ecuador di Estupinan

Questa sera in campo la Croazia di Modric e l'Ecuador di EstupinanMilanNews.it
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Oggi alle 18:00News
di Lorenzo De Angelis
Serata di amichevoli per Luka Modric e Pervis Estupinan con le rispettive Nazionali prima del Mondiale.

C'è del Milan negli impegni delle Nazionali di oggi. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, infatti, la Croazia di Luka Modric e l'Ecuador di Pervis Estupinan scenderanno in campo per le ultime amichevoli prima della spedizione negli States. 

La formazione europea sarà impeganta questa sera allo Stadio Varteks di Varadzin contro la Slovenia, con il CT Dalic che potrebbe puntare ancora una volta su Modric così da fargli recuperare la forma fisica migliore. L'Ecuador, invece, sarà impegnato all'Ohio Stadium contro il Guatemala alle 22.00 italiane. 