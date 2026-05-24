Questa sera Milan-Cagliari, la probabile formazione dei rossoneri: Modric in panchina?

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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Questa sera andrà in scena l’ultima gara del campionato rossonero che li vedrà sfidare il Cagliari di Pisacane. Vediamo la probabile 11 scelta da Massimiliano Allegri per questa partita.

Il giorno dell'ultima giornata di campionato è arrivato, i rossoneri questa sera scenderanno in campo per affrontare il Cagliari di Pisacane. Sardi che non hanno niente da chiedere da questa partita, vista la salvezza matematica, padroni di casa che invece si giocano letteralmente la stagione perché, in caso di vittoria, conquisterebbero la qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo quali sono le probabili scelte dell'allenatore del Milan.

CAGLIARI-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA 

16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani,  57 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 10 Leao.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: //
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Gabbia
Squalificati: //
Ballottaggi: Athekame 35%-Saelemaekers 65%