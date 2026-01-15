Rabiot a DAZN: "Vittoria di squadra, dimostra qual è la mentalità"

Adrien Rabiot, MVP indiscusso con la sua doppietta decisiva, ha parlato a DAZN al termine di Como-Milan 1-3. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Una serata speciale per te:

“Questa è una vittoria di squadra, dimostra qual è la nostra mentalità. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, poi non abbiamo mollato. Ci siamo parlati all’intervallo e siamo tornati con un’altra mentalità per cercare i tre punti. Mike ha fatto una grande partita. Abbiamo dato tutti qualcosa in più, poi ogni tanto bisogna anche decidere la partita. Sono molto contento per i due gol ovviamente, ma anche della mentalità della squadra”.

In settimana vi siete allenati sui tiri da fuori…

“Ci siamo allenati. Ho fatto pochi gol, ma sono contento perché quello fatto in allenamento lo ritroviamo in partita e serve questo lavoro, ma anche questa mentalità di non mollare: anche se andiamo sotto siamo sul pezzo. Sono molto molto contento, andiamo avanti così”.