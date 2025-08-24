Rabiot al Milan? De Zerbi prova a ripensarci e spera di mettere le cose a posto

(ANSA) - MARSIGLIA, 23 AGO - L'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha aperto le porte a una riconciliazione con Adrien Rabiot, rivelando di di "averlo contattato", sperando che "ci siano le condizioni per mettere a posto le cose". "Non ne ho ancora parlato con Pablo Longoria o Medhi Benatia. Ma spero che se anche ha commesso un errore, non solo per il valore del giocatore ma anche per quello della persona, che ci siano le condizioni per far sistemare le cose", ha detto De Zerbi in conferenza stampa. "Non sono io a chiudere le porte a nessuno, e non sono l'unico a decidere -. ha aggiunto il tecnico dell'OM - Al contrario, è prima di tutto la società, più che l'allenatore, a dover decidere. Però mi sto rivolgendo a tutti. Se posso contribuire a risolvere questa situazione, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Non per il giocatore, ma per la persona e per il bene di tutti.

A livello umano, ancor più che calcistico", ha detto ancora De Zerbi dopo la vittoria del Marsiglia per 5-2 sulla matricola Paris FC. "La voglia di riparare deve essere di tutti. Bisogna valutare molte cose a livello umano. Ma io sono una brava persona, e lo è anche Adrien. A volte bisogna fare un passo indietro con intelligenza e umiltà", ha concluso De Zerbi. Rabiot era stato protagonista di una rissa con il compagno di squadra Jonathan Rowe, definita "una cosa inaudita e di una violenza estrema" dal presidente del Marsiglia Pablo Longoria, al termine della partita della prima giornata di Ligue 1 persa contro il Rennes. Per questo i due erano poi stati messi sul mercato per decisione dello stesso Longoria. (ANSA).