Rabiot ammette: "Maignan un mio grande amico. Mi ha detto subito: 'Vieni al Milan'"

Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-to-one. Questo un estratto delle dichiarazioni del centrocampista francese del Milan:

Le mancava l'Italia?

"Sì. Ho fatto 5 anni in Italia, mi sono trovato bene, mi piace vivere qua, la gente che c’è. Anche il calcio, ha un’importanza qua… Per tutto questo sentivo la mancanza".

Com'è stato ritrovare Maignan?

"Anche lui quando ha sentito le voci di mercato mi ha chiamato subito per dirmi: 'Vieni al Milan'. Ma già da qualche anno mi dice di venire al Milan. Quando è stato più concreto mi ha chiesto se poteva fare qualcosa per aiutarmi, se avevo bisogno di sapere qualcosa. È un amico che conosco da anni. Al PSG non abbiamo avuto l’opportunità di giocare insieme perché lui è andato via subito quindi giocarci insieme così mi fa piacere".