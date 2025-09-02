Rabiot contro Rowe: i due litiganti del Marsiglia si ritroveranno subito in A
Il Milan ha chiuso il suo calciomercato con l'acquisto, tanto richiesto e sospirato da Massimiliano Allegri, del centrocampista francese Adrien Rabiot. L'ex juventino arriva dall'Olympique Marsiglia dopo una sola stagione e per 10 milioni totali, firmando un contratto di tre anni come è stato riportato nel comunicato ufficiale rossonero. Solo un anno in Ligue 1 perché a inizio di questa stagione, dopo la prima giornata di campionato persa contro il Rennes, Rabiot si è reso protagonista di un litigio.
Il neo acquisto rossonero è venuto alle mani con Jonathan Rowe, attaccante inglese classe 2003, ed entrambi sono stati messi fuori squadra. Il britannico è stato subito ceduto, mentre con Rabiot si è provato ricucire ma senza successo, anche a causa delle parole dure della madre-agente Veronique contro club e allenatore Roberto De Zerbi. La curiosità è che Rowe è andato al Bologna, Rabiot è venuto al Milan: e la prima partita dopo la sosta sarà proprio Milan-Bologna, a San Siro. Subito un nuovo faccia a faccia per i due litiganti di Marsiglia che ci si augura abbiano messo da parte i recenti dissapori.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan