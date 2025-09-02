Rabiot contro Rowe: i due litiganti del Marsiglia si ritroveranno subito in A

vedi letture

Il Milan ha chiuso il suo calciomercato con l'acquisto, tanto richiesto e sospirato da Massimiliano Allegri, del centrocampista francese Adrien Rabiot. L'ex juventino arriva dall'Olympique Marsiglia dopo una sola stagione e per 10 milioni totali, firmando un contratto di tre anni come è stato riportato nel comunicato ufficiale rossonero. Solo un anno in Ligue 1 perché a inizio di questa stagione, dopo la prima giornata di campionato persa contro il Rennes, Rabiot si è reso protagonista di un litigio.

Il neo acquisto rossonero è venuto alle mani con Jonathan Rowe, attaccante inglese classe 2003, ed entrambi sono stati messi fuori squadra. Il britannico è stato subito ceduto, mentre con Rabiot si è provato ricucire ma senza successo, anche a causa delle parole dure della madre-agente Veronique contro club e allenatore Roberto De Zerbi. La curiosità è che Rowe è andato al Bologna, Rabiot è venuto al Milan: e la prima partita dopo la sosta sarà proprio Milan-Bologna, a San Siro. Subito un nuovo faccia a faccia per i due litiganti di Marsiglia che ci si augura abbiano messo da parte i recenti dissapori.