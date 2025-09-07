Rabiot deve ritrovare la condizione migliore: gli ultimi 90 minuti risalgono a Ferragosto

Il Milan è riuscito a riunire Max Allegri e Adrien Rabiot. Il francese è una richiesta esplicita del tecnico rossonero, accontentato dalla sua dirigenza solo l'ultimo giorno di calciomercato e con l'aiuto di un Marsiglia deluso (e furibondo). È infatti difficile pensare che l'OM si sarebbe potuto privare dell'ex Juventus e PSG se non fosse successa la lite con Rowe in occasione della sconfitta di Rennes dello scorso 15 agosto.

Ed è proprio a questa data che risalgono anche gli ultimi 90 minuti di Rabiot, che tra Nazionale e Marsiglia ha collezionato appena 15 minuti in questi ultimi 20 giorni. Non è assolutamente da mettere in dubbio il fatto che il francese sarà uno dei nuovi pilastri del Milan di Allegri, ma prima che prenda effettivamente posto nello scacchiere rossonero c'è bisogno che l'ex Marsiglia torni prima in condizione, e chissà che la sfida di martedì contro l'Islanda non possa aiutarlo.