Rabiot è il quarto giocatore nella storia a passare dal Marsiglia al Milan
MilanNews.it
Ieri, in prima serata, il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Adrien Rabiot dal Marsiglia. Il centrocampista francese, pupillo di Max Allegri, si è trasferito per 10 milioni di euro e ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto.
Quello di Rabiot non è il primo affare che Milan e Marsiglia chiudono, ma il quarto. Prima del francese, infatti, dall'OM al Diavolo si sono trasferiti Jean Pierre Papin nel 1992, Marc Desailly nel 1993 e il più recente Taye Taiwo nell'estate del 2012.
