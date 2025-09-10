Rabiot fischiato al Parco dei Principi: Deschamps lo difende in conferenza

vedi letture

Nella serata di ieri la Francia, non senza fatica e qualche spavento, ha battuto l'Islanda per 2-1 a Parigi, allo stadio Parco dei Principi, nella gara di Qualificazione ai Mondiali 2026. Decisivi i gol di Mbappè e Barcola che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio della squadra ospite. In campo due milanisti: Maignan, titolare e per tutta la gara, e Adrien Rabiot, subentrato nei 15 minuti finali a protezione del risultato con la squadra in dieci uomini da diverso tempo per l'espulsione di Tchouaméni.

L'ingresso di Rabiot è stato salutato dai fischi del Parco dei Principi, stadio di casa del PSG i cui tifosi non nutrono particolare affetto per l'ex giocatore, dopo il suo addio molto criticato ma anche dopo l'ultima sfida contro il Marsiglia di questa stagione. Un'accoglienza che ha fatto andare su tutte le furie il CT Didier Deschamps che ha preso le difese di Rabiot: "È inaccettabile. È un giocatore della Nazionale francese che indossa questa maglia. La sua vita nel club non mi riguarda, anche se Adri è abbastanza solido. Li ha un po’ messi in difficoltà sull’ultimo intervento di recupero. Non ha motivo di esistere. Se devo basarmi sui miei criteri riguardo a chi gioca dove, contro quale avversario, che sia al Parc o altrove, è assurdo. Anche se si tratta di una minoranza, nessun giocatore dovrebbe subire questo. È un giocatore della Nazionale francese. È francese, come tutti gli altri".