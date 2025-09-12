Rabiot già titolare contro il Bologna? Il sacrificato potrebbe essere Pulisic

I test fisici di ieri hanno evidenziato che Adrien Rabiot sta decisamente meglio di quanto aveva invece detto Didier Deschamps nel corso di una precedente conferenza stampa. Non a caso il CT della Francia ha impiegato il neo centrocampista del Milan per poco più di 30 minuti nelle ultime due vittorie contro Islanda e Ucraina, ma la situazione è invece più incoraggiante di quanto si credesse.

Non a caso La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di un'ipotesi Rabiot titolare già contro il Bologna, scenario al momento difficile ma non completamente da escludere. Nel momento in cui questo si dovesse verificare, a lasciargli il posto non sarà una mezzala, bensì Christian Pulisic, che rientrato solo ieri dagli States potrebbe partire dalla panchina con Loftus-Cheek che avanzerebbe al fianco di Santiago Gimenez nei due d'attacco.