Rabiot ritrova Allegri: è il tecnico che l'ha impiegato di più e col quale ha segnato di più
30 anni compiuti il 30 aprile, Adrien Rabiot firmerà un contratto quadriennale col Milan tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.
Torna da Massimiliano Allegri che è il tecnico che l'ha impiegato maggiormente, 127 volte e col quale ha segnato più reti (16). A questi numeri vanno aggiunti altri 5 gol segnati sotto la gestione Andrea Pirlo (in 47 partite) e solo 1 con Maurizio Sarri in 37 partite. Complessivamente con la Juventus si contano 212 presenze (anche una con Paolo Montero) e 22 reti. La sua migliore stagione è la 2022/23 dove ha segnato 11 reti in 48 partite.
Complessivamente eccellente la sua unica stagione al Marsiglia, dove gli sono bastate 29 partite per segnare 10 reti. Ora il Milan.
