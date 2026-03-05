Rabiot sorpreso da Modric: “Sapevo della qualità ma non pensavo corresse avanti e indietro per 90 minuti”

vedi letture

Adrien Rabiot è stato protagonista di una lunga intervista fatta da Rivista Undici nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Di seguito un estratto:

Su Luka Modric - “La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia. È un leader, e in spogliatoio ne abbiamo tanti: Maignan, ma anche uno arrivato da poco come Füllkrug. Sono indispensabili per trascinare la squadra, ognuno a suo modo”.