Rabiot sul gruppo trovato al Milan: "Ho avuto buone sensazioni"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Quanta voglia hai di giocare?

"Certo, sono pronto, sono allenato. Sono qui per dare una mano, se il mister mi mette in campo farò di tutto per aiutare la squadra a vincere".

Con Allegri hai un grande feeling...

"Abbiamo condiviso tanto, mi sono trovato subito bene con lui alla Juve. Ha la mentalità giusta per vincere, vive per il calcio, come me. Abbiamo un grande feeling, anche quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare e ci siamo anche visti. Prima di essere un grande allenatore, è una grande persona".

Quali sono le tue prime sensazioni?

"Ho avuto buone sensazioni, è un gruppo che ha voglia di vincere e giovani con voglia di imparare. Abbiamo un mister esperto. Mi sono trovato subito bene in allenamento, l'ambiente è positivo, ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, sono stati tutti gentili anche con la mia famiglia".

