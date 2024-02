Rafaela Pimenta e la crescita di Kevin Zeroli: "E' pronto per la prima squadra"

Rafaela Pimenta, agente di Kevin Zeroli, ha parlato così del giovane centrocampista del Milan a "Cronache di spogliatoio": "Può esprimere il suo talento in una squadra che è vicino a casa sua, non ha dovuto staccarsi troppo dalla famiglia. Questo ti permettere di crescere nel modo più giusto. Ora non è più un ragazzino, è diventato un uomo da un giorno all'altro e ha potuto farlo con serenità. Per giocare in prima squadra devi essere un uomo. Kevin è pronto".

Kevin Zeroli ha ufficialmente fatto il suo debutto in Serie A in questa stagione: il giovane calciatore, una delle colonne della Primavera di Ignazio Abate, ha esordito nella partita contro il Sassuolo dello scorso 30 dicembre, vinta 1-0 dal Diavolo grazie ad un gol di Christian Pulisic. Zeroli è entrato in campo nel finale del match al posto di Ruben Loftus-Cheek.