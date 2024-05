Raiola: "Balotelli sarebbe felicissimo di chiudere la carriera in Serie A"

Giacomo Bonaventura out, ma anche Mario Balotelli. L'attaccante italiano, oggi all'Adana Demirspor, non rientra tra i 30 pre-convocati dal ct Luciano Spalletti per gli Europei. A differenza di quella del centrocampista della Fiorentina, l'esclusione di Super Mario non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, assicura a Tuttosport il suo agente Enzo Raiola: "Anche lui ama particolarmente la maglia azzurra, ma l'esclusione se l'aspettava. Anche se penso che avrebbe potuto essere importante, ma si è creato un personaggio che non è quello che tanti raccontato".



Potrebbe chiudere la carriera in Serie A?

"Lui ne sarebbe felicissimo".



Chi ci sarà è Donnarumma. Tante critiche.

"È diventato quasi un'attrazione per i social, fa fare views. Ma contano i risultati ed è tra i migliori al mondo".

E Gigio potrebbe tornare in Serie A?

"Nulla è impossibile, ma Gigio è felicissimo al Psg e il Psg è felicissimo di lui. Non sono previsti cambiamenti".