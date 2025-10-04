Rakitic su Modric: "Ha un’intelligenza calcistica che lo mette davanti a tutti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic, ex compagno di squadra nella nazionale croata di Luka Modric, ha raccontato sul centrocampista del Milan: "Il suo segreto? Bisogna capire che Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. Il calcio oggi è più giovane che in passato, ma dà la possibilità a chi lavora molto bene – solo a chi lavora molto bene – di prolungare la carriera. A Luka piace la sua professione, lui vive per il calcio e fa tutto bene.

Ha la sua squadra di lavoro, un preparatore fisico con cui lavora tutti giorni. Soprattutto, ha un’intelligenza calcistica che lo mette davanti a tutti e lo dico con grande rispetto per gli altri: ci sono giocatori più forti, più rapidi ma l’intelligenza di Luka è troppo superiore. Modric capisce il gioco e lavora ogni giorno fisicamente, infatti ora sta meglio che mai. Quello che conta, l’avrete capito, è curare i dettagli. La chiave è essere felici: solo se sei felice, puoi giocare bene. Se Modric è uno dei 10 migliori giocatori di sempre? Non lo so, di sicuro è il miglior giocatore croato della storia".