Ramazzotti: "Dal mercato estivo, guidato da Tare, in sintonia con Allegri, e avallato da Furlani, è uscita una squadra con un centrocampo top"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Dal mercato estivo, guidato dal ds Igli Tare, in sintonia con Allegri, e avallato dall’ad Giorgio Furlani, è uscita una squadra con un centrocampo top, un reparto con più qualità e scelta rispetto alla scorsa stagione: Reijnders, Bondo e Musah sono stati sostituiti da Modric, Rabiot, Jashari e Ricci. In più è tornato Saelemaekers, rivitalizzato dopo le esperienze in prestito al Bologna e alla Roma. Tra i nuovi acquisti Ricci, De Winter, Saelemaekers, Rabiot e il secondo portiere Terracciano hanno tutti profonda conoscenza della Serie A. Particolare non secondario: non hanno bisogno di tempo per inserirsi e capire il nostro calcio. Athekame e Odogu sono, invece, investimenti di prospettiva, giovani di qualità da far crescere senza eccessiva fretta. Come è successo con Thiaw e Kalulu. E poi c’è Nkunku che in via Aldo Rossi e a Milanello considerano un top player reduce da un anno al di sotto del suo standard al Chelsea, ma che era nel mirino — anche questa estate — di diverse società che partecipano alla prossima Champions".

IL COMUNICATO UFFICIALE SU BENNACER

Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, è ufficiale. Il club croato, nella notte, ha emanato il seguente comunicato ufficiale che certifica la chiusura della trattativa con il Milan per il centrocampista algerino che non aveva accettato la proposta dei turchi del Trabzonspor

Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato dei croati

Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!

Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto