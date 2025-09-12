Ramazzotti: "Leao è guarito dall'infortunio, ma non sente il polpaccio libero e sciolto"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Rafa Leao: "Rafa Leao (quasi certamente) non sarà neppure in panchina domenica contro il Bologna. L’infortunio al polpaccio destro è guarito, come testimoniato dagli esami di controllo ai quali il portoghese si è sottoposto nelle ultime due settimane, ma ancora il numero 10 rossonero non sente il muscolo libero e sciolto. Per questo anche ieri ha lavorato a parte e la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno, senza rischiare".

GIMENEZ-PULISIC DAVANTI

Il fatto che Rafa Leao non sarà disponibile neanche contro il Bologna sicuramente non ha fatto felice Max Allegri, che sperava di tornare ad avere a disposizione il portoghese al rientro dalla sosta. La lesione al polpaccio che sta smaltendo è però delicata, come confermato da lui stesso, motivo per il quale né il Milan né il calciatore vogliono forzare la mano col rischio di peggiorare la cosa ed allungare i tempi.

Per questo motivo contro il Bologna di Vincenzo Italiano Allegri farà affidamento sugli stessi due che sono scesi in campo sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Una conferma per premiarli anche delle ottime prestazioni offerte con le rispettive Nazionali, a conferma del fatto che stanno crescendo di condizione, che migliora di settimana in settimana. In merito a quella che sarà la scelta dell'allenatore del Milan per la sfida di domenica, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez-Pulisic, attacco oceanico".