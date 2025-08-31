Ramazzotti: "Venerdì sera Allegri non scherzava quando ha spiegato che non sa in quale posizione utilizzerà Nkunku"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle scelte offensive del Milan dopo l'acquisto di Nkunku e la permanenza di Rafael Leao e di Christian Pulisic: "La svolta tattica varata in settimana da Massimiliano Allegri ha cambiato le scelte di mercato del Milan e forse... la carriera di Rafa Leao che, come successo nel precampionato, continuerà ad essere il centravanti della squadra. Almeno per il momento il tecnico di Livorno ha deciso di non utilizzare il 4-3-3 che aveva in mente quando ha detto di sì al progetto di Furlani, Tare e Ibrahimovic. Si andrà avanti con il 3-5-2 visto a Lecce oppure con il 3-4-2-1 (o 3-4-3), ma la difesa a tre «che serve a percepire meglio il pericolo», non si tocca. In futuro si vedrà. Ecco spiegato perché la ricerca di un centravanti da area di rigore è stata depennata dall’elenco delle priorità e il Diavolo ha puntato forte su Nkunku che non è una prima punta di peso, ma un giocatore di qualità che in avanti può fare tutti i ruoli, dall’esterno al “sotto punta” passando per il falso nueve.

Venerdì sera Allegri non scherzava quando ha spiegato che non sa in quale posizione utilizzerà l’ex Chelsea: dipenderà dalla partita e dall’avversario, ma avere un jolly come lui è... tanta roba. Per Leao, invece, nella mente di Max c’è il ruolo di numero 9. Atipico, ma comunque al centro dell’attacco".