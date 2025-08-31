Ramazzotti: "Venerdì sera Allegri non scherzava quando ha spiegato che non sa in quale posizione utilizzerà Nkunku"
Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle scelte offensive del Milan dopo l'acquisto di Nkunku e la permanenza di Rafael Leao e di Christian Pulisic: "La svolta tattica varata in settimana da Massimiliano Allegri ha cambiato le scelte di mercato del Milan e forse... la carriera di Rafa Leao che, come successo nel precampionato, continuerà ad essere il centravanti della squadra. Almeno per il momento il tecnico di Livorno ha deciso di non utilizzare il 4-3-3 che aveva in mente quando ha detto di sì al progetto di Furlani, Tare e Ibrahimovic. Si andrà avanti con il 3-5-2 visto a Lecce oppure con il 3-4-2-1 (o 3-4-3), ma la difesa a tre «che serve a percepire meglio il pericolo», non si tocca. In futuro si vedrà. Ecco spiegato perché la ricerca di un centravanti da area di rigore è stata depennata dall’elenco delle priorità e il Diavolo ha puntato forte su Nkunku che non è una prima punta di peso, ma un giocatore di qualità che in avanti può fare tutti i ruoli, dall’esterno al “sotto punta” passando per il falso nueve.
Venerdì sera Allegri non scherzava quando ha spiegato che non sa in quale posizione utilizzerà l’ex Chelsea: dipenderà dalla partita e dall’avversario, ma avere un jolly come lui è... tanta roba. Per Leao, invece, nella mente di Max c’è il ruolo di numero 9. Atipico, ma comunque al centro dell’attacco".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan