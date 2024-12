Ranieri in vista della trasferta di San Siro: "Il Milan ha giocatori fortissimi. Dobbiamo fare una super partita"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita in programma domenica sera a San Siro, l'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato di Milan, di Paulo Fonseca e di Alexis Saelemaekers, fra gli altri.

Più complessa la missione di Fonseca o di Ranieri?

"Gli allenatori hanno sempre delle complessità che devono gestire. Dipende molto dalle piazze e dall'incontro che si fa con gli addetti ai lavori. Io ho trovato giocatori splendidi. Io il mio compito lo sto portando avanti con tutto il mio entusiasmo e tutto il mio amore".

Che Milan si aspetta?

"Il Milan ha giocatori fortissimi e molto particolari. Sarà uno sforzo di tutta la squadra e di stare attentissimi. Il Milan è la seconda ad incassare gol, la prima il Bologna. Noi siamo una delle squadre che segna di meno in trasferta. Dobbiamo fare una super partita".

Qual è l'approccio mentale che deve avere la squadra?

"Io cerco di dare serenità e tranquillità. Durante gli allenamenti metto tutto me stesso e voglio che loro diano sempre il massimo. Io credo che questa partita con il Milan si prepara da sola perché tutti vorrebbero giocare, per cui son convito che faremo una buona gara. L'importante è dare tutto fino all'ultimo secondo. Piccoli particolari fanno i risultati. Noi dovremo stare attenti a questi ultimi particolari".

Cosa ne pensa di Saelemaekers? Si pensa già al futuro?

"Saelemaekers si è ambientato benissimo a Roma e noi lo vogliamo tenere. Vediamo come si sviluppano le cose anche con Abraham".