Ravelli sul mercato del Milan: "Rabiot è stata la ciliegina inaspettata"
Arianna Ravelli, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il mercato estivo del Milan: "Il Milan ha giocato una partita diversa. Partenza molto lenta, prima ha fatto cassa – via Theo Hernandez, Reijnders, Thiaw – per poi andare all’inseguimento di tanti obiettivi diversi. La vera telenovela è stata Jashari, che perlomeno ha avuto un finale positivo, anche se solo dal punto di vista contrattuale visto che è rimasto vittima dell’unica iniziativa per cui si è distinto Gimenez. Sull’attaccante resta il dubbio, come quei film dal finale interpretabile a seconda di chi lo guarda.
Dopo il pasticcio Boniface, il centravanti vero non è arrivato, anzi è andato a Napoli, in compenso è arrivato un attaccante, Nkunku, dalle caratteristiche diverse, tanto che la soluzione più plausibile, a parte Gimenez, sembra essere far giocare Leao al centro. Rabiot è stata la ciliegina inaspettata, anche se sistemata sul reparto meglio fornito, il centrocampo, mentre il colpettino Odogu fa parte della categoria scommesse ma, almeno, rinforza numericamente la difesa".
