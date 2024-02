Ravezzani: "Cardinale ha chiarito definitivamente che il Milan non è in vendita. Servirà essere più bravi nel mercato"

Questa mattina Gerry Cardinale ha affidato al Corriere della Sera alcuni dichiarazioni brevi ma significative per confermare i suoi intenti alla guida del Milan, la fiducia a Pioli e il lavoro sullo stadio (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI). Non sono mancate le reazioni alle parole del manager americano, tra cui quella del giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che ha commentato quanto proferito dal numero uno rossonero tramite un post sul suo profilo X.

Le parole di Ravezzani sulle dichiarazioni di Gerry Cardinale: "L’intervento di Cardinale al Corsera chiarisce in modo definitivo che il #Milan non è in vendita. L’obiettivo bilancio in pareggio è stato raggiunto. I ricavi sono aumentati. Il monte stipendi abbassato. Per continuare così è vincere servirà essere i più bravi nel calciomercato".