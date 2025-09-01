Ravezzani critico: "Il Milan ha un problema sulle fasce, davvero misere e avrebbe dovuto anche puntellare la difesa"

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo, è intervenuto così sul proprio account "X" In merito alle ultime vicende di mercato del Milan, protagonista in questo ultimo giorno di sessione estiva. Questo il suo pensiero riguardo gli ultimi due arrivi in casa rossonera, Nkunku e Rabiot ma soprattutto al problema del Milan in un particolare reparto del campo:

Sul mercato: "Il Milan che aggiunge Nkunku e Rabiot alla squadra aumenta considerevolmente le sue possibilità di centrare la qualificazione Champions".

Un grande problema: "Resta aperto il problema sulle fasce, davvero misere e quello di puntellare la difesa. Ma un allenatore bravo porta questa squadra al quarto posto".

MERCATO MILAN, IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.