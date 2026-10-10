Ravezzani evidenzia: “Viglione segretario in FIGC scelta bizzarra e inopportuna”

Fabio Ravezzani ha commentato la decisione della probabile nomina di Giancarlo Viglione come nuovo segretario generale della FIGC.

Nel suo canale YouTube, Fabio Ravezzani ha commentato la notizia che riguarda la probabile nomina di Giancarlo Viglione come nuovo segretario generale della FIGC. Queste le sue parole.

"C'è un certo fermento tra le tifoserie non nerazzurre sulla ormai imminente nomina di Giancarlo Viglione, segretario generale della Federcalcio. Si tratta di una situazione bizzarra e secondo me per certi versi inopportuna che proverò a spiegarvi anche spiegherò anche la ragione per cui secondo me questa nomina che ormai è decisa, è inopportuna, in qualche modo allontana ancora di più un certo tipo di fiducia nei confronti dell'istituzione calcistica".