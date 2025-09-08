Ravezzani: "Il Milan è modesto sugli esterni, i dubbi sul modulo ci sono. In alternativa, fuori Pulisic e dentro Estupinan, boh"
Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo ha scritto così sul proprio account "X" in merito alle possibili scelte di formazione del Milan di mister Allegri una volta finita la pausa per le Nazionali. Dal possibile ruolo di Nkunku all'importanza, a prescindere di Luka Modric: questo il suo pensiero.
Ravezzani sul Milan: tra dubbi e riflessioni sul modulo e scelte di Allegri
"L’unica cosa che avrebbe senso, contando anche la modestia degli esterni, sarebbe un 3-4-3. Saele, Fofana, Modric, Rabiot con Nkunku, Leao finto 9 e Pulisic. Ma la fascia sinistra sarebbe decisamente a rischio. In alternativa, fuori Pulisic e dentro Estupinan. Boh".
