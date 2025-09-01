Ravezzani: "Il Milan fa un mercato addirittura isterico in certi momenti"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. Sul suo profilo X ha detto la sua il giornalista e direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Le parole di Ravezzani sul mercato del Milan: "Il Milan fa un mercato addirittura isterico in certi momenti. Alla fine incassa circa 80 milioni ma: il centrocampo sembra più forte di prima. L’attacco anche. La difesa uguale. Le fasce più deboli. L’allenatore è migliore. Se Nkunku fa la sua parte, la zona Champions è probabile".