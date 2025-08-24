Ravezzani: "Milan, non ha senso risparmiare sulle fasce e non rinforzare la difesa"
Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato la questione attaccante Milan attraverso il proprio profilo X. Ecco le sue parole:
"Se per Allegri il centravanti del Milan è Leao in coppia con Pulisic (che mi pare meglio se parte largo) il problema del 9 non è assillante. Ma non ha alcun senso risparmiare sulle fasce e prendere 3 centrali in un colpo solo (Modric, Ricci, Jashari) e non rinforzare la difesa".
"Se per Allegri il centravanti del Milan è Leao in coppia con Pulisic (che mi pare meglio se parte largo) il problema del 9 non è assillante. Ma non ha alcun senso risparmiare sulle fasce e prendere 3 centrali in un colpo solo (Modric, Ricci, Jashari) e non rinforzare la difesa."— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 24, 2025
