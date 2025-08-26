Ravezzani sul Milan: "Speranza di un guizzo finale che riqualifichi una campagna trasferimenti umiliante"

vedi letture

Questa mattina il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha pubblicato un suo editoriale sul proprio giornale in cui commenta la gestione del club rossonero, in particolare modo la strategia sul mercato e l'operato dell'amministratore Giorgio Furlani. Ha accolto positivamente l'articolo il collega e direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani che ha voluto commentare le parole di Zazzaroni sul suo account ufficiale di X, dando anche un giudizio personale sul mercato rossonero.

Le parole di Fabio Ravezzani: "Zazzaroni impeccabile sul Milan. Resta la speranza di un guizzo finale (Vlahovic, Fabbian o gente di questo calibro) che riqualifichi una campagna trasferimenti finora umiliante".