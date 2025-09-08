Ravezzani sull'attacco del Milan: "Vedrei bene Leao finto nove insieme a Pulisic"

Si è espresso così il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, in merito alle possibili scelte di formazione del Milan di mister Allegri una volta finita la pausa per le Nazionali. Dal possibile ruolo di Nkunku all'importanza, a prescindere di Luka Modric: questo il suo pensiero sul proprio profilo "X".

Ravezzani sul Milan: tra dubbi e riflessioni

"L’unica cosa che avrebbe senso, contando anche la modestia degli esterni, sarebbe un 3-4-3. Saele, Fofana, Modric, Rabiot con Nkunku, Leao finto 9 e Pulisic. Ma la fascia sinistra sarebbe decisamente a rischio. In alternativa, fuori Pulisic e dentro Estupinan. Boh".