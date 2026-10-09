Rebus Tomori, Pellegatti: "Un suo ritorno alla forma migliore potrebbe portare Amorim a schierare Gila con Gabbia o De Winter..."
La stagione e momento di Fikayo Tomori continua a restare un rebus per il Milan di Amorim. Il difensore inglese era stato prima messo fuori rosa e quindi sul mercato, salvo poi essere rientegrato negli ultimi giorni di agosto. Così, in merito a questo delicato ma interessante argomento, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così della difesa rossonera e del possibile utilizzo dell'ex difensore del Chelsea. Un estratto delle sue considerazioni ed idee:
"Secondo me, un altro tema interessante, per ciò che riguarda la difesa è capire a che punto sia il recupero di Tomori. Certamente non avrà brillato nella scorsa stagione come continuità, però insomma è un giocatore che non era lontano dalla nazionale, è stato anche convocato. Sarebbe importante capire Tomori a che punto sia, anche perché un ritorno alla miglior forma di Tomori potrebbe portare Amorim a schierare Gila centrale con Gabbia o De Winter".
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