Rebus Tomori, Pellegatti: "Un suo ritorno alla forma migliore potrebbe portare Amorim a schierare Gila con Gabbia o De Winter..."

La stagione e momento di Fikayo Tomori continua a restare un rebus per il Milan di Amorim. Il difensore inglese era stato prima messo fuori rosa e quindi sul mercato, salvo poi essere rientegrato negli ultimi giorni di agosto. Così, in merito a questo delicato ma interessante argomento, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così della difesa rossonera e del possibile utilizzo dell'ex difensore del Chelsea. Un estratto delle sue considerazioni ed idee:

"Secondo me, un altro tema interessante, per ciò che riguarda la difesa è capire a che punto sia il recupero di Tomori. Certamente non avrà brillato nella scorsa stagione come continuità, però insomma è un giocatore che non era lontano dalla nazionale, è stato anche convocato. Sarebbe importante capire Tomori a che punto sia, anche perché un ritorno alla miglior forma di Tomori potrebbe portare Amorim a schierare Gila centrale con Gabbia o De Winter".