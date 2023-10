Rendere migliore qualcosa che non è l'ideale: il Milan col Genoa affronta un calendario allucinante. Formazione: attacco rapido

La trasferta di Champions League in Germania per giocare contro il Borussia Dortmund è stata mercoledì con il rientro in Italia avvenuto giovedì mattina, mentre ieri i rossoneri hanno sostenuto la rifinitura a Milanello, unico allenamento per preparare il match di questa sera al "Ferraris" contro il Genoa dell'ex Alberto Gilardino: l'allucinante calendario del Milan lo costringe a sforzi record, ma tant'è. Oggi si gioca e si deve giocare.

Contro il Genoa si potrà magari vedere un Milan non così fluido e intenso come al solito, ma ciò che è certo è l'intenzione di Leao e compagni: proseguire l'ottimo periodo in campionato (tre vittorie nelle tre giornate post derby con 6 gol fatti e solo uno subito) vincendo l'ultima partita prima della seconda sosta stagionale per le nazionali, arrivando alla settimana in cui si affronteranno Juventus (22 ottobre), PSG (25 ottobre) e Napoli (29 ottobre) al primo posto in classifica a prescindere dal risultato dell'Inter, impegnata alle 15 contro il Bologna. Come aveva detto Pioli qualche conferenza stampa fa a proposito del calendario fin troppo intasato: "Stiamo lavorando per rendere migliore qualcosa che non è l'ideale".Per farlo, Stefano Pioli opterà per qualche cambio di formazione, in modo da far riposare i calciatori apparsi più in difficoltà atletica e dando spazio a chi è più fresco e voglioso di dimostrare: giocheranno, dunque, sia Chukwueze che Okafor dal primo minuto. Questa la probabile formazione del Milan: Maignan in porta, Florenzi al posto di Calabria con Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, Adli torna mediano con Musah e Reijnders interni di centrocampo, davanti tridente con Leao sicuro del posto, mentre gli altri due se li giocano Okafor-Giroud e Chukwueze-Pulisic con i primi favoriti. Out per infortunio Loftus-Cheek, Krunic, Bennacer, Kalulu e Caldara.