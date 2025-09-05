Repubblica critica il mercato del Milan: "Presi tre giocatori per lo stesso ruolo, serviva un difensore di esperienza. E in attacco..."

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Il Milan tra minimo e Max". Questo il pensiero del quotidiano sul mercato rossonero: "Oggi ci sarebbe da ridere se l’importante dirigente non lo avesse già fatto allo stadio mentre il Milan perdeva una delle tante partite dello scorso anno. Lo stesso dirigente che fa sapere a mezzo stampa compiacente che la squadra arrivata ottava quattro mesi fa è stata rafforzata. Come? Vendendo i pezzi migliori per recuperare i soldi della mancata qualificazione alla Champions League.

Non vedendo che tra i nuovi acquisti i titolari veri sono solo due (il quarantenne Modric e Rabiot convinto a venire esclusivamente dall’allenatore). Trascurando che sono stati comprati tre giocatori per lo stesso ruolo (ancora Modric, Ricci e Jashari), che per la difesa serviva un giocatore d’esperienza ed è arrivato un 2006 e che in attacco è rimasto il povero Gimenez, maltrattato perfino dal ds Tare davanti a telecamere e microfoni prima della partita con il Lecce. Ristabilita la verità anche per rispetto alla storia gloriosa del Milan, toccherà sicuramente ad Allegri ottenere il massimo. Sapendo di partire dal minimo".