Repubblica: "Febbre australiana, Allegri si schiera: 'Milan-Como in Italia'"

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Febbre australiana, Allegri si schiera: 'Milan-Como in Italia'". Nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa a Milanello in vista della gara di stasera del suo Milan contro il Pisa a San Siro e ha detto la sua per la prima volta sulla possibilità che Milan-Como si giochi a Perth in Australia: "Se si giocherà in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare in Australia. Ma va presa una decisione presto, noi ci adegueremo".

Qualche chilometro più in là, nel ritiro del Como, Cesc Fabregas ha ribadito di essere contrario a questa trasferta: "La gente è la cosa più importante: fanno sacrifici, usano il proprio stipendio per seguirci. Non è confermato, è possibile che non si giochi lì".

