Repubblica titola: "Il Milan scopre Nkunku e il palloncino rosso"

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Il Milan scopre Nkunku e il palloncino rosso". Ieri sera il Diavolo ha battuto 3-0 il Lecce e ha strappato il pass per gli ottavi di Coppa Italia dove affronterà a dicembre la Lazio. Per i rossoneri è stata una serata certamente positiva non solo per il risultato e per la prestazione della squadra, ma anche perchè Santiago Gimenez si è finalmente sbloccato e Christopher Nkunku ha segnato la sua prima rete con la maglia del Diavolo. Il francese ha festeggiato gonfiando il famoso palloncino, una dedica al figlio che li adora.

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

MILAN-LECCE

Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.

Espulsi: 18’ Siebert.

Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.